Ереван, 2 августа, 2018, 20:15 — ИА Регнум. Армения хочет представить кандидатуру экс-министра обороны Армении Вагаршака Арутюняна на должность генерального секретаря ОДКБ, сообщил ИА REGNUM источник в правительстве Армении.

Photolure Вагаршак Арутюнян

28 июля министерство иностранных дел Армении сообщило, что Ереван предложил сменить генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрия Хачатурова.

Юрию Хачатурову 26 июля Специальная следственная служба Армении предъявила обвинение по статье 300, часть 1 УК РА (узурпация власти). 27 июля, рассмотрев ходатайство следствия об аресте, суд выпустил Хачатурова под залог. Другого фигуранта дела — экс-президента Роберта Кочаряна — суд арестовал на два месяца, третий обвиняемый по той же статье, экс-министр обороны Михаил Арутюнян, объявлен в розыск.

Как сообщили сегодня, 2 августа, в Специальной следственной службе Армении, Хачатуров может беспрепятственно вернуться в Москву для выполнения своих служебных обязанностей.

Генерал-лейтенант Вагаршак Арутюнян занимал пост министра обороны Армении в 1999—2000 гг., до этого был представителем Республики Армения в совете министров обороны стран-участников СНГ.