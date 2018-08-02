Москва, 2 августа, 2018, 20:14 — ИА Регнум. Курс рубля опустился до двухнедельного максимума на фоне новостей о подготовке в конгрессе США новых санкций против России и составил 63,55 рубля за доллар. Данный показатель стал самым низким с 20 июня, передаёт «Коммерсантъ».

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

Напомним, 2 августа стало известно о внесении группой американских сенаторов от Республиканской и Демократической партий проекта «всеобъемлющего закона» об усилении санкционного давления на Москву, в том числе путём реализации закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» и введения других ограничительных мер.

Читайте также: В Конгресс США внесён законопроект о расширении санкций против России

Как передавало ИА REGNUM, ранее аналитики Citigroup, оценив последствия возможного введения санкций США против российского госдолга, не исключили падения рубля сразу на 15% при «худшем сценарии».

Читайте также: Введение санкций против госдолга РФ может понизить курс рубля — Citi