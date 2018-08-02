Берлин, 2 августа, 2018, 20:08 — ИА Регнум. Маршрут прокладки «Северного потока — 2» может быть изменен для нейтрализации невнятной позиции Дании, сообщил 2 августа на пресс-конференции член совета управляющих австрийской OMV Манфред Ляйтнер.

Nord-stream2.com Трубы для газопровода

По его словам, альтернативный вариант маршрута газопровода разработан оператором проекта Nord Stream 2 AG. Для него не потребуется разрешения правительства Дании.

Ляйтнер отметил, что это приведет к некоторым дополнительным затратам, но не повлияет на общую стоимость проекта в целом.

«Для нового маршрута не потребуется разрешения Дании. Его реализация повлечет дополнительные затраты, но общая стоимость проекта может сохраниться в прежних рамках, так как расчеты и раньше учитывали фактор непредвиденных обстоятельств. Так что полная стоимость его реализации может сохраниться в пределах 9,5 млрд евро», — сказал Манфред Ляйтнер.

Как сообщало ИА REGNUM, для реализации проекта газопровода «Северный поток — 2» его оператору, компании Nord Stream 2 AG, осталось получить официальные разрешения только от Дании и России.