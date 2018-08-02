Екатеринбург, 2 августа, 2018, 20:20 — ИА Регнум. В Свердловской области 3 августа ожидается прохождение грозового фронта с усилением ветра до 22 метров в секунду и сильными дождями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Борис Кустодиев. Лошади во время грозы. 1918

В связи с ухудшением погоды спасатели рекомендуют свердловчанам соблюдать меры безопасности. В частности, избегать проведения работ на открытом воздухе и на высоте, не прятаться от дождя под отдельно стоящими деревьями, во время порывов ветра не приближаться к лёгким постройкам и рекламным конструкциям, не парковать автомобили вблизи деревьев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге во время шторма в середине июля сильным ветром были повалены деревья на нескольких улицах, часть домов осталась без электричества, а на некоторых автодорогах города было затруднено движение автотранспорта.

Напомним, что начиная с 20 чисел мая над Свердловской областью регулярно проходят грозовые фронты. Грозы и сильные дожди были 20, 22 и 30 мая, 5 июня, 4−6, 12,13, 28 и 29 июля. Порой непогода становилась причиной серьёзных ЧП. Так, 20 мая сильный ветер оборвал электропровода, и в результате на несколько часов было остановлено движение поездов на участке Екатеринбург — Пермь.