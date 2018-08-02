Ходейда, Йемен, 2 августа, 2018, 19:53 — ИА Регнум. «Правительственная коалиция» во главе с Саудовской Аравией снова убивает гражданских в Йемене, 2 августа передает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Йемене

По информации из Ходейды, в ходе последней атаки бомбы «коалиции» упали в непосредственной близости от городской больницы и рыбного рынка. Жертвами обстрела стали не менее 10 человек, более 30 человек получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2015 года в Йемене в результате боевых действий погибли более 10 тыс. человек. Значительная часть из них — мирные жители, попавшие под обстрелы Саудовской Аравии и ее союзников.

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