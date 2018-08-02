Купертино, США, 2 августа, 2018, 19:38 — ИА Регнум. Американская корпорация Apple стала первой в мире публичной компанией, рыночная капитализация которой превысила $1 трлн, свидетельствуют данные торгов на бирже NASDAQ.

Иван Шилов ИА REGNUM Apple

В ходе торгового дня 2 августа стоимость акций производителя электроники достигла $207,05.

Котировки корпорации за последние сутки выросли на 3% после публикации 1 августа хорошей квартальной отчётности. Сообщалось, что Apple удалось увеличить выручку до $53,3 млрд, что стало самым удачным показателем второго квартала за всю историю компании и превысило прогнозы аналитиков.

К отметке в $1 трлн по объёму рыночной капитализации также приблизились компания Amazon, которая в настоящее время оценивается в $870 млрд, и материнская компания Google — Alphabet, чья капитализация составляет $850 млрд.