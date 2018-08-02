Пхеньян, 2 августа, 2018, 19:29 — ИА Регнум. В КНДР свирепствует засуха. С третьей декады июля температура не опускается ниже 35−40 градусов, что составляет рекорд за всю историю метеонаблюдений, сообщает 2 августа Синьхуа со ссылкой на главный орган Трудовой партии Кореи (ТПК) «Нодон синмун», опубликовавшей призыв бороться за сохранение урожая.

(сс) Gellinger Палящее солнце

Сообщается, что в ряде провинций страны, прежде всего Хванхэ-Намдо и Хванхэ-Пукто, серьезно пострадали ключевые сельскохозяйственные культуры — рис, кукуруза и т.д. В СМИ КНДР публикуются многочисленные материалы о способах борьбы с жарой и засухой в целях спасения зерновых и избежания проблем с обеспечением продовольствием.