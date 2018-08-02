Нью-Дели, 2 августа, 2018, 19:24 — ИА Регнум. В индийской столице Дели начались двухдневные индийско-американские переговоры по военному сотрудничеству, которые ведутся высокопоставленными военными, сообщает 2 августа Синьхуа.

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Стороны представлены начальником Объединенного штаба обороны при председателе индийского Комитета начальников штабов генерал-лейтенантом Сатишем Дуа и заместителем командующего Индо-Тихоокеанским командованием вооруженных сил США генерал-лейтенантом Брайаном Фентоном.

Встреча носит предварительный характер и посвящена подготовке сентябрьских переговоров между главами военных ведомств двух стран, на которых будут обсуждаться укрепление стратегического взаимодействия и проведение совместных учений всех трех видов вооруженных сил.