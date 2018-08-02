Москва, 2 августа, 2018, 19:10 — ИА Регнум. Предлагаемые МВД РФ изменения правил проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений направлены на более детальную регламентацию процедуры сдачи и приема экзамена и на конкретизирование правил дорожного движения в части учебной езды, сообщил ИА REGNUM ведущий юрист Европейской Юридической Службы Максим Беканов.

Наталья Поконечная Красная Весна Курган. Знак СТОП

По его мнению, единственное нововведение, которое вызывает сомнения, особенно в части обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения — это нормы, связанные с отменой автодромов для некоторых категорий транспортных средств.

«Однако о том, в каком окончательном виде данные нормы будут приняты и каков будет порядок их применения, сейчас говорить пока рано, так как документ еще не принят, так же как не разработаны и не приняты соответствующие акты МВД, связанные с нововведениями», — сказал Беканов.

Так, среди предложений — исключить экзамен на автодромах, в том числе автоматизированных и на закрытых площадках для автотранспортных средств. Навыки, которые проверяются у водителей, включаются в практический экзамен в условиях дорожного движения. Экзамен на категорию А (мотоциклы) предлагается оставить без изменений.

Иными словами, предлагается объединить «площадку» и «город» в одну практическую часть. Кроме того, предлагается обязать ГИБДД фиксировать теоретический экзамен на аудио и видео.

В настоящее время регистраторами оборудованы только машины, на которых сдается практическая часть. Но в целом порядок применения регистраторов сейчас законодательством не регламентирован, МВД РФ предлагает разработать соответствующий документ.

Кроме того, проектом конкретизируются минимальные и максимальные сроки проведения повторных экзаменов для лиц, не сдавших соответствующий экзамен. Если сейчас повторный экзамен допускается не ранее, чем через семь дней после проваленного этапа и через 30 дней после третьей попытки сдать на права, то предлагается установить проведение повторного теоретического экзамена не ранее чем через семь и не позднее 30 календарных дней, а повторного практического экзамена — не ранее чем через семь и не позднее 60 календарных дней со дня проведения предыдущего экзамена.

Также в проекте поправок реализуется принцип экстерриториальности при получении государственной услуги для лиц, временно проживающих либо временно пребывающих на территории Российской Федерации.

Сейчас такие лица могут обратиться по вопросам проведения экзаменов, выдачи российских национальных водительских удостоверений и обмену иностранных водительских удостоверений в экзаменационные подразделения Госавтоинспекции только того субъекта страны, на территории которого они временно проживают или пребывают. Если проект примут, то они смогут пойти в любые подразделения ГИБДД.

Ранее начальник Госавтоинспекции Михаил Черников заявлял, что новый экзамен на водительские права будет более строгим. Он пообещал уделить больше внимания практическому вождению. Что касается сроков принятия новых правил, то, по его словам, это может занять не один месяц.