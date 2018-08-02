Астана, 2 августа, 2018, 19:27 — ИА Регнум. Из-за роста стоимости дизельного топлива уборочные работы в Казахстане могут столкнуться с большими проблемами, поэтому государство должно субсидировать приобретение топлива на 10−15% от рыночной цены на время уборочной кампании. Об это заявил глава Союза фермеров Казахстана Ауезхан Даринов, сообщает 2 августа издание InforBuro.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Трактор в поле

По его словам, в 2018 году фермеры планировали закупать дизтопливо по 160 тыс. тенге за тонну (28,9 тыс. рублей), но после очередного повышения стоимости топливо не было закуплено в необходимом объеме.

«Это говорит о том, что завтра какая-то площадь будет не убрана», — добавил Даринов.

Отметим, стоимость бензина для фермеров в период посевных работ в марте составляла 156 тыс. тенге за тонну (28,16 тыс. рублей), а в июле этот показатель увеличился на 15%.

Читайте также: Назарбаев предложил построить четвертый НПЗ