Иерусалим, 2 августа, 2018, 18:58 — ИА Регнум. Несколько тысяч израильтян вышли на гей-парад в Иерусалиме, 2 августа передает агентство Associated Press.

Гей-парад в Иерусалиме проходит ежегодно, однако он привлекает не так много посетителей, как парад секс-меньшинств в Тель-Авиве — Иерусалим остается «нетолерантным» городом из-за крупных общин хасидов, христиан и мусульман.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня на гей-парад в Тель-Авиве вышли не менее 250 тыс. израильтян и туристов нетрадиционной сексуальной ориентации.

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