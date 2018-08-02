В Подмосковье пять человек госпитализированы из-за жары
Красногорск, 2 августа, 2018, 18:51 — ИА Регнум. В Московской области за неделю 14 человек обратились в медицинские учреждения из-за ухудшения самочувствия в связи с жарой, пятеро из них были госпитализированы. Об этом 2 августа сообщает агентство «Москва» со ссылкой на региональное управление Минздрава России.
«Пять пациентов были госпитализированы, трем помощь была оказана по месту обращения, шесть обратившихся от госпитализации отказались», — уточнили в министерстве.
Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня МЧС объявило экстренное предупреждение в столице из‑за жары. Жителям и гостям города рекомендовано пить больше воды, одеваться в светлую одежду и избегать перегрева на солнце.
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