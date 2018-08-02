Красногорск, 2 августа, 2018, 18:51 — ИА Регнум. В Московской области за неделю 14 человек обратились в медицинские учреждения из-за ухудшения самочувствия в связи с жарой, пятеро из них были госпитализированы. Об этом 2 августа сообщает агентство «Москва» со ссылкой на региональное управление Минздрава России.

Эдвард Мунк. Солнце. 1912

«Пять пациентов были госпитализированы, трем помощь была оказана по месту обращения, шесть обратившихся от госпитализации отказались», — уточнили в министерстве.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня МЧС объявило экстренное предупреждение в столице из‑за жары. Жителям и гостям города рекомендовано пить больше воды, одеваться в светлую одежду и избегать перегрева на солнце.

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