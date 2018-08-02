Кострома, 2 августа, 2018, 18:25 — ИА Регнум. С начала года в Костромской области на пожарах погибло 28 человек, сообщает областное управление МЧС. За первое полугодие пожарные спасли 175 человек и эвакуировали 454.

Дарья Антонова ИА REGNUM

В управлении отмечают, что в регионе зафиксировано снижение количества возгораний на 3,1%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольшее количество пожаров — 77,3% от общего числа — произошло в домах и надворных пристройках. Основные причины — «неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печи».

Отметим, что сотрудники МЧС провели 222 214 подворовых обходов, проинструктировали 247 603 человека и провели 5072 обхода мест жительства асоциальных слоёв населения. 171 костромич был привлечен к административной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности в жилье.