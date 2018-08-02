Краснодар, 2 августа, 2018, 18:21 — ИА Регнум. Российские военные в ходе учений отработали нанесение ударов оперативно-тактическими ракетами «Искандер-М» с Кубани по целям в горах Абхазии и в акватории Черного моря, сообщил 2 августа журналистам начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) Вадим Астафьев.

Иван Шилов ИА REGNUM Искандер-М

«Расчеты беспилотных летательных аппаратов (БЛА) российской военной базы ЮВО, дислоцированной в Абхазии, передали координаты разведанных целей условного противника на передовой пункт управления ракетного соединения 49-й общевойсковой армии ЮВО, выполняющего учебно-боевые задачи в районе общевойскового полигона на Кубани», — сказал Вадим Астафьев.

По легенде совместного тактического учения, беспилотники обнаружили боевые корабли условного противника и горный лагерь боевиков.

По выявленным целям были произведены электронные пуски оперативно-тактических ракет «Искандер-М», пусковые установки которых были развернуты на одном из полигонов Кубани.

Стоит отметить, что возможность поражать морские надводные цели ракетами «Искандер-М» появилась после их оснащения системами самонаведения, аналогичными применяемым в ракетном комплексе «Кинжал».

Как сообщало ИА REGNUM, в данный момент на территории Грузии проходят масштабные военные учения НАТО и сателлитов альянса под кодовым названием «Достойный партнер 2018». В ответ на проведение этих учений власти Абхазии заявили об интенсификации военного сотрудничества с Россией.

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