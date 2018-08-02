Кострома, 2 августа, 2018, 18:14 — ИА Регнум. В Костромской области котельные Сусанинского психоневрологического интерната, Нерехтского и Судиславского реабилитационных центров будут переведены с угольного топлива на газ, сообщает пресс-служба губернатора области. Местные власти обещают провести соответствующие работы к началу отопительного сезона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Голубое золото

Регион планирует потратить более 11 миллионов рублей на модернизацию инженерных систем, установку и замену приборов учета и энергосберегающее электрооборудование. В пресс-службе отмечают, что это поможет «снизить годовой расход электрической энергии до 96%, тепловой — до 91%».

Отметим, что за последние пять лет 64 костромские котельные были переведены на местные виды топлива: дрова и отходы деревообработки. По данным пресс-службы, это помогло сэкономить 40 миллионов рублей в год. В прошлом году в регионе было модернизировано 13 котельных и 2 тепловые сети. Местные власти утверждают, что это позволило сэкономить более 10 миллионов рублей.

ИА REGNUM напоминает, что местные власти обещали перевести на газ 11 котельных Костромской области до конца 2018 года в Судиславском, Нерехтском районах и в городе Галиче.

Такая мера объясняется финансовыми соображениями. По мнению чиновников, отказ от иных теплоносителей позволит сэкономить значительные средства.