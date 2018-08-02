Севастополь, 2 августа, 2018, 18:11 — ИА Регнум. Правительство Севастополя утвердило план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города-героя до 2030 года. Решение принято на очередном заседании правительства 2 августа.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь. Балаклава

По словам директора департамента экономического развития города Андрея Саносяна, план учитывает приоритеты государственной политики, определённые в стратегических документах и утверждённые федеральными органами власти.

«Он определяет ответственных за сроки и выполнение мероприятий органами исполнительной власти Севастополя», — уточнил специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, стратегия развития Севастополя до 2030 года была утверждена Законодательным собранием больше года назад — в июле 2017 года.