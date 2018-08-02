Курган, 2 августа, 2018, 18:13 — ИА Регнум. Прокуратура Курганской области проверит сигнал о жестоком обращении с пациентами ГБУ «Сычёвский психоневрологический интернат». Публикации о бедственном положении проживающих там людей были размещены в уральских средствах массовой информации 2 августа 2018 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Питер Брейгель (Старший). Безумная Грета. 1562

В Сычёвском психоневрологическом интернате проживают более 180 инвалидов первой и второй группы, страдающие хроническими заболеваниями. В «Центр общественного контроля» Кургана часто обращаются родственники обитателей этого учреждения.

«Жаловались на плохое питание, нарушения при медицинском обслуживании и даже физическое насилие со стороны обслуживающего персонала. Вполне понятно, что не все могло соответствовать действительности. Все-таки люди с нарушением психики, некоторые из мест лишения свободы. Но, судя по количеству жалоб, их обоснованности, требовалась проверка. К тому же жаловались не только получатели социальных услуг, но и медсестры, и врачи. Сотрудникам не выплачивали компенсационные выплаты за вредные и опасные условия труда», — сообщил ИА «Уральский меридиан» правозащитник, руководитель центра Иван Камшилов.

Проверки проводились главным управлением соцзащиты Курганской области и прочими ответственными ведомствами. В прокуратуре региона уверяют, что реагируют на каждую жалобу из этого учреждения. В последний раз оценка деятельности ГБУ «Сычёвский психоневрологический интернат» дана в июне 2018 года. Были выявлены факты несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований при использовании мебели. Внесено представление директору интерната. Но поток жалоб из психоневрологического интерната не прекращается. Правозащитники выехали туда с самостоятельной общественной ревизией. Обитатели учреждения подтвердили прежние жалобы.

«Один из не назвавшихся сотрудников интерната подтвердил, что регулярно приезжает скорая помощь для доставки больных и пострадавших в травмпункт города Кургана. Хотя подтверждений, что травмы наносили сотрудники интерната, не было. С его слов, возможно, больные наносили травмы друг другу. Но даже это недопустимо в социальном учреждении», — поделился Иван Камшилов итогами общественной проверки.

Общественники отправили материалы своей проверки в прокуратуру. ГБУ «Сычёвский психоневрологический интернат» очередной раз посетят с ревизией представители надзорных ведомств.