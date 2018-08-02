Ярославль, 2 августа, 2018, 18:08 — ИА Регнум. В селе Прозорово Брейтовского района Ярославской области священник Анатолий Денисов открыл сельский музей «Жили-были». Об этом сообщает сайт «Наш Брейтовский район».

Breytovo.ru В музее «Жили-Были»

Музей открылся в здании бывшего детского сада, недалеко от Троице-Михайловского храма.

«Старинные вещи я собирал с детства — это кусочек родного, дорогого. Сначала все это хранилось в Паломническом центре при Троице-Михайловском храме, со временем моя идея создания музея воплотилась в жизнь, и, к счастью, нашёлся творческий человек, который с желанием взялся здесь за дело — Светлана Васильевна Зубова. Отрадно, что и люди поддерживают наше начинание — приносят старинные вещи и жертвуют их музею», — сказал благочинный Брейтовского округа протоиерей Анатолий Денисов.

У музея нет одной тематики. Он разделен на несколько коллекций: плотницкие и столярные инструменты, сельскохозяйственный инвентарь; коллекция гармошек, баянов, аккордеонов, балалаек; газеты, письма и обмундирование времен Великой Отечественной войны; предметы деревенского быта; ткацкая.

Центральная часть музея — «Горница», в которой собрана старинная мебель, коллекции пластинок и действующая радиола, нательные крестики, монеты, царские бумажные деньги. Коллекция музея постоянно пополняется.

«Некоторые люди несут вещи даже с записками, как, например, Альбина Михайловна Ерастова, которая подарила музею сковородник ручной работы и лён-долгунец урожая 1986 года», — говорит руководитель музея Светлана Зубова.

У музея нет билетов — посетители могут пожертвовать любую сумму. В планах отца Анатолия открыть музей Мологского края. Ведь село находится на берегу Рыбинского водохранилища, и память о затопленных землях живет здесь до сих пор.