Вашингтон, 2 августа, 2018, 17:47 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп получил новое письмо от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Об этом сообщила 2 августа пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын и Дональд Трамп

По её словам, в письме идёт речь о «расширении обязательств», взятых на себя лидерами двух стран по итогам саммита 12 июня в Сингапуре. Более подробной информации представитель Белого дома не сообщила.

Напомним, 27 июля в соответствии с достигнутыми договорённостями между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном северокорейская сторона передала США останки 50 американских военнослужащих, погибших в годы Корейской войны.

Позднее президент США поблагодарил Ким Чен Ына за то, что тот «сдержал слово», и отметил, что «с нетерпением ждёт» новой встречи с лидером КНДР.