Нью-Йорк, США, 2 августа, 2018, 17:30 — ИА Регнум. Основные индексы Уолл-стрит падают — рынок напуган эскалацией торговой войны между Китаем и США, 2 августа передает агентство Reuters.

RMajouji Уолл-стрит

На открытии торгов индекс Dow Jones упал на 77,37 пункта (0,31%), до 25 256,45 пункта. Индекс S&P 500 снизился на 12,88 пункта (0,46%), до 2800,48 пункта. Индекс Nasdaq упал на 47,76 пункта (0,62%), до 7659,52 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 1 августа президент США Дональд Трамп предложил увеличить до 25% ввозные пошлины на 40% китайского экспорта в Соединенные Штаты — под заградительные тарифы могут попасть китайские товары на $200 млрд.

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