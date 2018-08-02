Астана, 2 августа, 2018, 17:29 — ИА Регнум. В июле 2018 года прожиточный минимум в Казахстане увеличился на 2,5% по сравнению с июнем и составил 27 122 тенге (4896 рублей), сообщает 2 августа агентство «Казинформ» со ссылкой на комитет по статистике министерства национальной экономики республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

С начала года размер прожиточного минимума в Казахстане увеличился на 5,9%, а по отношению к июлю 2017 года — на 10,9%. В структуре расходов прожиточного минимума доля мяса составляет около 20%, масложировых изделий и яиц — 15%, фруктов и овощей — 12%.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года среднемесячная номинальная заработная плата в Казахстане составила 162 751 тенге (29 281 рубль), что на 8,5% больше, чем в июне 2017 года.