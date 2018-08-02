Москва, 2 августа, 2018, 17:08 — ИА Регнум. Разговоры о том, будто экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко — пророссийский политик, — это абсурд, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 2 августа корреспонденту ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Юлия Тимошенко

«Это абсурд, — уверен Шаповалов. — На Украине любого политика-прагматика, призывающего изучить пункты, по которым можно договариваться с РФ, обвиняют в работе на Россию. Это ярлык, который на Украине навешивают на всех, кто хотя бы на шаг отходит от генеральной линии. Фактически в настоящее время на Украине сформировалась абсолютно тоталитарная идеологическая позиция: «РФ — агрессор, и мы ведём с ней войну».

Шаповалов отметил, что Тимошенко, конечно, не пророссийский политик.

«Она умный политик, политик, который ставит интересы Украины выше интересов какого-то клана и понимает, что интересы Украины вынуждают её сближаться с РФ, — пояснил политолог. — Во всяком случае как минимум смягчить ту антироссийскую риторику, которая существует сейчас».

Напомним, что одно из последних обвинений в работе на РФ в адрес Юлии Тимошенко прозвучало в начале июля 2018 года, когда украинский военный эксперт Юрий Бутусов призвал считать Тимошенко пророссийским кандидатом, если она не опровергнет свои обвинения в адрес президента Украины Петра Порошенко. Отметим, что экс-премьер-министр Украины обвинила действующего главу государства в стремлении активизировать боевые действия в Донбассе.

В свою очередь, политолог Александр Палий обвинил Тимошенко в предательстве национальных интересов, а замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука призвал посадить Юлию Тимошенко в тюрьму за то, что она, по его мнению, бездоказательно обвинила президента Петра Порошенко в поддержании тесных связей с руководством республик Донбасса и подготовке плана по отмене выборов.