Москва, 2 августа, 2018, 16:52 — ИА Регнум. Задолженность жителей России перед банками за потребительские кредиты растёт в два раза более высокими темпами, чем их заработная плата и сбережения. Об этом 2 августа пишет газета «Ведомости» со ссылкой на Минэкономразвития.

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Сообщается, что в июне потребительские кредиты выросли на 15,9% в годовом выражении после роста на 15,1% в мае, а с устранением сезонности рост показателя в июне превысил 20%.

При этом рост реальных зарплат граждан замедлился с 7,6% в мае до 7,2% в июне, а рост вкладов населения в банках — с 7,7% до 7,1% соответственно.

По данным Центробанка России, за первое полугодие 2018 года портфель кредитов населению вырос на 1,1 трлн рублей и составил 13,3 трлн рублей.