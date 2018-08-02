Ярославль, 2 августа, 2018, 16:51 — ИА Регнум. В Ярославский областной суд поступил иск о снятии с выборов в областную думу списка партии КПРФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала пресс-секретарь областного суда Наталья Сарбунова.

Митинг КПРФ в Ярославле

Иск подала партия «Коммунисты России». Лидер реготделения КПРФ Александр Воробьев полагает, что на партию оказывается психологическое давление.

«Они понимают, что все равно снять КПРФ не удастся, но затянуть нас в суды, чтобы мы вместо «полевой» работы на улицах с людьми, бегали по судам», — сказал корреспонденту ИА REGNUM первый секретарь ярославского регионального отделения КПРФ Александр Воробьев.

Кроме того, член партии «Коммунисты России» Сергей Королев подал иск о снятии с выборов лидера фракции КПРФ в муниципалитете Евгении Овод как кандидата по 2-му одномандатному округу.

Ранее областной и Верховный суд удовлетворили иск «Коммунистов России» о снятии с выборов в региональное заксобрание «Яблока».