Москва, 2 августа, 2018, 22:06 — ИА Регнум. Законопроект об ужесточении ответственности за картельные сговоры, инициированный ФАС России, предлагает дать такое же определение картеля в Уголовном кодексе, которое сейчас прописано в законе о защите конкуренции и соответствует лучшим мировым стандартам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев. Он отметил, что в таком случае можно будет избежать каких-либо противоречий в законодательстве и произвольного толкования закона.

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Он напомнил, что антимонопольная служба России никогда не имела права возбуждать уголовные дела о картелях и не просит себе подобных полномочий. При этом практически во всех развитых государствах мира, в том числе и европейских, существует жёсткая уголовная ответственность за картели.

«Дела антимонопольных органов о картелях основаны на необходимой, достаточной и убедительной совокупности доказательств — в 2017 году всего 5,77% решений ФАС по делам о картелях были отменены судом. У нас нет «тысяч дел» о картелях ежегодно. Сроки давности по делам о картелях, существующие и предусмотренные законопроектом, не превышают сроков давности по уголовным делам», — отметил он.

Тенишев подчеркнул, что действующим УК РФ и предлагаемым законопроектом уголовная ответственность за картели для всех, в том числе для генеральных директоров и акционеров, может наступить лишь при наличии у них прямого умысла и доказанности вины. В законопроекте не идёт речь «об увеличении тюремных сроков в два раза». Максимальный срок по наиболее тяжкому составу увеличивается с семи до десяти лет.

«Что такое картель? Это сговор компаний-конкурентов о повышении или поддержании цен на товарных рынках либо сговор участников торгов о ценах. Есть ли общественная опасность картеля и если да, то какова она? Можно и нужно говорить о том, что конкуренция — конституционная ценность, и в Конституции Российской Федерации это — одна из составляющих основ конституционного строя страны. Аксиома во всех развитых странах мира: посягательство на основы конституционного строя должно подлежать уголовному преследованию. В некоторых юрисдикциях картель является одним из видов мошенничества», — подчеркнул Тенишев.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению общественного омбудсмена по антимонопольному законодательству, законопроект ФАС об ужесточении ответственности за картельные сговоры снизит доказательную базу уголовных дел и даст возможность возбуждать дела по минимальным основаниям. С данной позицией полностью не согласны в ФАС.