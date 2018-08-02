Калуга, 2 августа, 2018, 16:22 — ИА Регнум. В Калуге к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима судом приговорена 57-летняя жительница областного центра. Об этом 2 августа сообщила корреспонденту ИА REGNUM помощник прокурора Калуги Елизавета Барсукова.

(сс) Shenrich91 Черная вдова

По её словам, предварительным и судебным следствием установлено, что в декабре 2017 года обвиняемая, находясь в квартире своего сожителя, совместно с ним и еще одной женщиной распивали спиртные напитки. Затем из-за возникших неприязненных отношений к гостье на почве ревности осужденная напала на нее и нанесла ножом три удара в грудную клетку и в область правого бедра. Находившийся рядом сожитель оттащил преступницу, пострадавшая выбежала из квартиры и обратилась в больницу, где ей оказали неотложную помощь. Тем временем осужденная нанесла своему сожителю несколько ударов ножом, в том числе удар в область живота. Потерпевший скончался на месте.

Ранее преступница уже отбывала наказание в виде лишения свободы за аналогичное преступление, убив предыдущего сожителя. Она освободилась из мест лишения свободы в 2016 году.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калужской области в первом полугодии 2018 года правоохранителями было раскрыто 24 убийства, а также 19 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего впоследствии смерть потерпевшего.