Волгодонск, Ростовская область, 2 августа, 2018, 16:26 — ИА Регнум. Судебный прецедент отказа от уголовного преследования призывника из Волгодонска (Ростовская область), не явившегося на место альтернативной службы, обозначенное в Саратовской области, редакции ИА REGNUM прокомментировал заместитель председателя профсоюза военнослужащих Московской области Игорь Мохов.

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«Оправдание призывника — прецедент не самый хороший, но по закону всё верно. Военкомат должен обеспечить условия прохождения гражданской службы, но в данном случае пустили на самотёк.

И призывник прав, если ему жить там негде, то как службу нести в таких условиях, в подвале жить или в подъезде？А жильём его не обеспечили те, кто обязан был это сделать. Недоработки налицо в части прохождения гражданской службы и, в первую очередь, — военкомата недоработки. Службу он, в конце концов, мог проходить и по месту жительства», — заключил эксперт.

Как уже сообщало ИА REGNUM, призывник, не явившийся к месту альтернативной гражданской службы в Ростовской области был оправдан потому, что в доме-интернате для престарелых и инвалидов «Эдип» города Энгельса (Саратовская область), куда его направили, не смогли предоставить призывнику общежитие, а снимать для него квартиру оказалось дорого.

Рассмотрев все обстоятельства дела, суд встал на сторону «уклониста».