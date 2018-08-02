Вашингтон, 2 августа, 2018, 16:15 — ИА Регнум. Американское издание Military Watch 29 июля 2018 года опубликовало материал под названием «Ахиллесова пята F-22, которая привела к раннему прекращению производства; почему истребители Raptor стоят 700 миллионов долларов за один самолет, и как их замена шестого поколения могла бы быть дешевле».

Истребитель F-22 Raptor

Журнал выдвигает два тезиса об истребителе F-22 Raptor производства американской корпорации Lockheed Martin.

Первый тезис: это очень дорогой в эксплуатации самолет, стоимость часа его полета составляет более 60 тысяч долларов США.

Второй тезис: данный самолет может летать даже реже, чем F-15E Strike Eagle, который также характеризуется высокой стоимостью обслуживания; F-22 может совершать один долговременный вылет реже, чем раз в неделю, что серьезно ограничивает его практическую эффективность в большой войне.

По дороговизне самолета американское издание приводит простой расчет: стоимость F-22 составляет около 150 миллионов долларов, стоимость его эксплуатации в течение сорока лет жизни — около 550 миллионов долларов или даже больше с учетом старения техники. Таким образом, за время его службы один F-22 обойдется американским налогоплательщикам как минимум в 700 миллионов долларов.

Следует отметить, что это не первая критическая публикация о F-22 Raptor. Так, еще в октябре 2009 года американская газета The Air Force Time опубликовала информацию о том, что поступившие на авиабазу ВВС США «Андерсен» в Тихом океане новейшие истребители пятого поколения F-22 «Раптор» практически не могут здесь использоваться.

Оказалось, что электроника самолетов не работает в дождливую погоду: влага попадает внутрь через устройства охлаждения, что приводит к сбоям аппаратуры. А на острове Гуам в год выпадет 2000−2800 миллиметров осадков.