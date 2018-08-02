Кемерово, 2 августа, 2018, 16:05 — ИА Регнум. Глава города Кемерово Илья Середюк встретился с жильцами многоквартирного дома по ул. Красная, 16, где сегодня, 2 августа, произошёл крупный пожар. По поручению главы Кемеровской области Сергея Цивилёва, Середюк возглавил оперативный штаб.

ГУ МЧС РФ по Кемеровской области В многоэтажном доме на улице Красная в Кемерово произошёл пожар

Как сообщили ИА REGNUM в администрации города Кемерово, к настоящему времени обследовано состояние кровли здания. Из-за высоких температур и воды потеряна прочность бетона и стропил. Все пострадавшие конструкции необходимо будет демонтировать и заменить на новые.

«Демонтаж и установка новых элементов кровли займёт две недели», — отметили в городской администрации.

В большинстве пострадавших квартир побывала комиссия, состоящая из специалистов ЖКХ, ГЖИ, УК и соцзащиты. Составлены акты обследования для решения о необходимости оказания материальной помощи.

Газоснабжение дома восстановлено, электросети будут запущены после просушки и проверки.

Как заверили городские власти, при необходимости жильцы дома будут размещены в жилых помещениях маневренного фонда. Волонтёры сейчас помогают жильцам привести квартиры в порядок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 2 августа в многоквартирном жилом доме в городе Кемерово произошел пожар.

Пожарные вывели из задымленного помещения 12 человек, остальные жильцы покинули здание самостоятельно ещё до приезда спасателей. Причина пожара устанавливается, известно лишь, что возгорание произошло на чердаке дома.

В доме 80 квартир, большинство из них приватизированы.