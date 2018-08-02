Москва, 2 августа, 2018, 16:02 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко перед выборами 2019 года может сохранить свой политический вес путём дискредитации политических противников, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 2 августа корреспонденту ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

«Пётр Порошенко смог избавиться от многих своих конкурентов, — отметил Шаповалов. — Тем не менее он понёс колоссальные репутационные потери, не выполнил ни одного предвыборного обещания, кроме пресловутого безвиза, который, по сути, украинским гражданам ничего не даёт».

При этом, как подчеркнул политолог, несмотря на экономический кризис, Порошенко смог в значительной степени расчистить политическое пространство, и поэтому, рассуждая об итогах выборов президента Украины в 2019 году, его не стоит сбрасывать со счетов.

«Конечно, он ещё поборется за президентский пост, точно так же, как и Юлия Тимошенко, — сказал Шаповалов. — И у него ещё найдутся козыри в этой игре. Кстати, один из них — это отмена или перенос выборов. Для этой ситуации возможно использование любых военных и политических кризисов на Востоке Украины. Порошенко — не отыгранная карта. Думаю, что у него ещё есть шансы сохранить свой политический вес путём дискредитации своих противников, чем собственно он до этого и занимался».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году на Украине в президентских выборах примет рекордное количество кандидатов. Так, в частности, считает политический эксперт Тарас Загородний.

По его мнению, ещё до зимы на Украине появится ещё очень много кандидатов-коррупционеров, которые таким образом попытаются обезопасить себя от преследований со стороны силовых структур, ссылаясь на политическое давление.