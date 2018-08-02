Ростов-на-Дону, 2 августа, 2018, 15:20 — ИА Регнум. Ростовские власти озаботились развитием трамвайных линий. Согласно стратегии развития городского рельсового транспорта, трамвайные пути могут соединить несколько районов города-миллионника.

Дарья Драй ИА REGNUM Трамвай

«Принято решение о развитии трамвайных линий в направлении запад-центр-восток. Генеральным планом Ростова предусмотрено соединить с западной и центральной частями города с поселком Александровка и перспективными районами жилзастройки в границах бывшего аэропорта», — цитирует портал 161.ru представителя администрации.

Кроме того, прорабатывается вопрос обособления трамвайных путей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, весной 2018 года ростовские урбанисты и активисты предложили обособить трамвайные пути. Именно электротранспорт, по их мнению, вполне мог бы решить проблему пробок. Об этом сказано в обращении губернатору Ростовской области Василию Голубеву, которое поддержали более 2 тыс. человек. В пример общественники привели успешный опыт российских городов.