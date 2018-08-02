Ярославль, 2 августа, 2018, 15:18 — ИА Регнум. Заволжский суд Ярославля принял решение заключить под стражу четырех сотрудников регионального УФСИН. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На сегодняшний день в деле о пытках в ИК-1 Ярославля 17 человек отстранены от работы, из них 12 являются подозреваемыми по уголовному делу об издевательствах над заключенным в июне 2017 года в ИК-1.

2 августа в Заволжском суде рассматривали дела трех младших инспекторов — Александра Морозова, Алексея Андреева, Андрея Зыбина, а также начальника отряда № 4 Алексея Миктюка. Суд избрал для всех одинаковую меру пресечения — содержания под стражей до 20 сентября 2018 года.

Таким образом, число арестованных по делу об избиении Евгения Макарова достигло 12 человек, из них 11 находится в СИЗО и 1 —под домашним арестом.