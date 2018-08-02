Москва, 2 августа, 2018, 15:15 — ИА Регнум. Во втором квартале 2018 года чистая прибыть оператора «Ростелеком» выросла на 9% и составила 3,1 млрд рублей. Об этом сообщает интернет-издание banki.ru.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Ростелеком

Отмечается, что по результатам работы оператора в первом полугодии доля выручки от цифровых и контентных услуг оставила 53%. Более трети (34%) доходов компании принесли дополнительные и облачные услуги. Капитальные вложения оператора выросли на 16% в годовом выражении и составили 14,4 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня глава отдела корпораций по РФ и странам СНГ международного рейтингового агентства Fitch Ratings Николай Лукашевич заявил, что затраты оператора «Ростелеком» на исполнение «закона Яровой» будут наибольшими среди российских компаний.

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