Нью-Йорк, США, 2 августа, 2018, 15:16 — ИА Регнум. Обострившаяся в последние дни ситуация в Йемене стала повесткой дня на одной из сессий Совета Безопасности Организации Объединенных Нациой 2 августа, сообщает агентство Prena Latina.

Джордж Хили. Миротворцы. 1868

Как сообщило представительство Великобритании, которая в этом месяце занимает председательство в Совбезе ООН, на сессии будет выслушан доклад специального посланника генерального секретаря по Йемену Мартина Гриффитса и директора Управления по координации гуманитарных вопросов Джона Гинга.

30 июля представители ООН заявили о причинении серьезного ущерба в результате воздушных атак здравоохранительным и санитарным учреждениям в городе Забиде и системе водоснабжения, которая поставляет воду в Ходейду, где ведутся бои. Всё это делает практически неизбежным возникновение эпидемии холеры. Из-за боев в Ходейде блокирован порт, который является основным каналом поставки гуманитарной помощи в Йемен.