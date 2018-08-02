Симферополь, 2 августа, 2018, 14:53 — ИА Регнум. Крымские аграрии обработали 547 тысяч гектаров земли, собрав почти 900 тысяч тонн ранних зерновых культур. Об этом 2 августа на пресс-конференции в Симферополе сообщил министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Урожай

«В ближайшие дни мы заканчиваем уборку, которая началась в этом году намного раньше из-за засушливой весны. Убрано 98% площадей, собрали пшеницу, яровой ячмень», — сообщил министр.

Он также отметил, что в связи с прошедшими обильными осадками почва находится в хорошем состоянии и на ней можно работать всеми сельхозорудиями, поэтому уже сейчас началась её подготовка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве сельского хозяйства РК отмечали, что в случае нехватки урожая власти используют запасы интеграционного фонда или попросят о помощи соседние регионы.