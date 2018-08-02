Пермь, 2 августа, 2018, 14:55 — ИА Регнум. Ситуация с запретом Знамени Победы во время акции «Бессмертный полк» в Перми приобретает все более запутанный характер, сообщает 2 августа корреспондент ИА REGNUM.

Эдвард Берд. Обман обнаружен. 1814

Управление Министерства внутренних дел России по городу Перми отвергло слова администрации города о том, что копии Знамени Победы допускались на акцию «Бессмертный полк».

Ранее городские чиновники, несколько раз противореча своим же словам, все-таки заявили, что Знамена Победы допускались во время проведения акции «Бессмертный полк», несмотря на то, что ранее заявляли обратное.

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«Во время проведения торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы, могут использоваться копии знамени Победы. Согласно фотографиям, полученным с мероприятия, копии знамени Победы допускались при проведении акции «Бессмертный полк», — подчеркивали в администрации города Перми.

Однако, как утверждают в МВД, сотрудники правопорядка, по просьбе организаторов мероприятия, препятствовали проникновению в колонну людей, проносящих с собой любую символику, включая флаги и знамена, так как это было запрещено правилами акции.

«При попытке группой граждан пройти на акцию «Бессмертный полк» они были остановлены организаторами, так как ими были нарушены правила посещения мероприятия, в частности, проноса флага на древке», — отметили в МВД, добавив, что после данного инцидента, организаторы акции попросили силовиков выдворить людей с мероприятия.

Напомним, 9 мая в Перми во время проведения акции «Бессмертный полк» была запрещена государственная символика, в том числе и Знамя Победы. Данный факт вызвал бурю негодования среди общественности. Однако власти региона предпочитают не говорить на эту тему.