Ярославль, 2 августа, 2018, 14:35 — ИА Регнум. 11 августа в Ярославской области в государственном музее-заповеднике «Ростовский кремль» состоится концерт под открытым небом «История Государства Российского в музыке и колоколах». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила директор музея Наталия Каровская.

Иван Шилов ИА REGNUM Ростовский Кремль

Концерт пройдет в рамках VIII Международного фестиваля средневековой культуры «Ростовское действо».

«В концерте будут исполнены фрагменты из классических русских опер. Все это будет сочтетаться с колокольным звоном большой звонницы Успенского собора в таком нетрадиционно-творческом художественном плане, который создается дирижёром оркестра Дмитрием Волосниковым. И соединяться эта композиция будет текстами из произведений русской литературы, начиная от «Слова о полку Игореве», которые будет читать Сергей Гармаш», — сказала корреспонденту ИА REGNUM директор государственного музея-заповедника «Ростовский кремль» Наталья Каровская.

В программе концерта музыка композиторов Н. Римского-Корсакова, А. Бородина, М. Мусоргского, С. Прокофьева — фрагменты из опер «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии», «Князь Игорь», «Хованщина», «Борис Годунов», сюита «Картинки с выставки», кантата «Александр Невский» и музыка к кинофильму «Иоанн Грозный». Исполнять произведения будут солисты театра «Новая Опера», ансамбль древнерусской духовной музыки «Сирин».

Главное отличие этого концерта от предыдущих в том, что он впервые пройдет на Соборной площади Ростовского кремля, уникальные колокола соборной звонницы XVII века впервые будут взаимодействовать с симфоническим оркестром. Опен-эйры «Ростовского действа», которые создает Дмитрий Волосников, пользуются большой популярностью у ярославцев и гостей.