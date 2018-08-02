Южноуральск, Челябинская область, 2 августа, 2018, 14:30 — ИА Регнум. Под Челябинском на трассе Южноуральск — Магнитогорск в ДТП разбилась многодетная семья. ЧП случилось утром 2 августа на первом километре данного участка дороги.

Цитата из х/ф «Автокатастрофа». Реж. Дэвид Кроненберг. 1996. Канада, Великобритания На месте аварии

К ликвидации последствий ЧП были привлечены сотрудники МЧС. По сведениям полиции, Семья ехала из Челябинска, а за рулём грузовика был житель Оренбурга. Четверо находившихся в машине детей получили травмы и были госпитализированы.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ЧП.