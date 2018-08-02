Красноярск, 2 августа, 2018, 14:22 — ИА Регнум. Так называемые лесные пожары-отказники, действующие в регионах России в зоне контроля, не тушат сугубо по экономическим причинам. Экологические причины и последствия при этом не учитываются. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сегодня, 2 августа, выразил член общественного совета при министерстве лесного хозяйства Красноярского края Александр Колотов.

Василий Поленов. Горелый лес. 1881

«Нет опасности для людей, жилья и имущества? Тогда гори оно всё синим пламенем! В итоге в июне и июле на территории Красноярского края большинство пожаров были отказными — тайга горела и выгорала сама по себе, тушить её никто не собирался. Сажа от непотушенных лесных пожаров долетала даже до Красноярска», — подчеркнул собеседник ИА REGNUM.

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Напомним, согласно законодательству, региональные власти имеют право не тушить лесные пожары в зоне контроля, объясняя это тем, что эти возгорания не угрожают населённым пунктам и объектам экономики, а возможные затраты на их тушение превысят предполагаемый ущерб. Например, в Красноярском крае решения о нетушении принимаются краевой комиссией по ЧС.

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«Порочность практики отказа от тушения лесных пожаров заключается именно в том, что ущерб считают исключительно в экономических категориях. В расчёт не принимают целый комплекс экосистемных услуг, который оказывает для человека зелёное море тайги. Не учитывают сокращение зелёных лёгких нашей планеты — природной фабрики по переработке углекислого газа в кислород. И, наконец, не считают выбросы углекислого газа при таких масштабных пожарах, которые тоже вносят свой вклад в изменение климата», — резюмировал Александр Колотов.

Справедливости ради стоит добавить, что власти Красноярского края, отчитываясь о лесопожарной обстановке, практически ежедневно сообщают о ликвидации нескольких возгораний в зоне контроля. Однако если сравнить количество и площади действующих лесных пожаров в крае с количеством и площадями потушенных, становится ясно, что огонь успевает нещадно уничтожать красноярскую тайгу. Например, 2 августа краевой минлесхоз отчитался, что за прошедшие сутки в регионе ликвидированы 15 лесных пожаров на общей площади 26,8 тыс. га, в том числе девять очагов возгораний — в зоне контроля. Сутками ранее огнеборцы потушили 10 лесных пожаров на общей площади 5,08 тыс. га, в том числе три очага — в зоне контроля. А горит на сегодняшний день в Красноярском крае лес на площади более 900 тыс. га (действуют 126 лесных пожаров).

Красноярские массмедиа приводят такие данные: с начала сезона на ликвидацию лесных пожаров в крае потратили 998 млн рублей. Большая часть средств — из краевого бюджета.

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Однако, по данным «Авиалесоохраны», лидером по площадям лесных пожаров является Якутия (Красноярский край — на втором месте). Здесь по состоянию на 00:00 (мск) 2 августа действует один пожар на землях лесного фонда на площади 12 тыс. га, а в зоне контроля зарегистрировано 29 пожаров на площади 1,15 млн га.

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Добавим, как пояснил корреспонденту ИА REGNUM источник, знакомый с ситуацией, общая площадь лесов в Красноярском крае — 158,7 млн га. Но уничтожают леса не только пожары, но и «чёрные лесорубы». Объём незаконно заготовленной древесины за 2017 год составил 26,6 тыс. куб. м. За первое полугодие 2018 года — 4,7 тыс. куб. м.