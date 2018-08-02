Ереван, 2 августа, 2018, 14:19 — ИА Регнум. Избранная мера пресечения в отношении генсека ОДКБ Юрия Хачатурова не является препятствием для его выезда из страны. Об этом сообщила пресс-секретарь Спрециальной следственной службы Армении Марина Оганджанян.

razm.info Юрий Хачатуров

Она также добавила, что следственный орган сообщил об этом Юрию Хачатурову.

Отметим, что адвокат Юрия Хачатурова Мигран Погосян дважды обращался в Специальную следственную службу с просьбой рассмотреть предложение Юрия Хачатурова разрешить ему уехать на работу в Москву.

Погосян сегодня, 2 августа, пояснил, что представил в Специальную следственную службу второе ходатайство с просьбой разрешить Хачатурову вернуться к исполнению обязанностей на посту генсека ОДКБ.

По его словам, первое ходатайство было представлено 31 июля, и поскольку ответа всё еще нет, представлено второе ходатайство. При этом адвокат напомнил, что в случае, когда обвиняемого отпускают под залог, закон не воспрещает покидать пределы страны.

Адвокат также подчеркнул, что Юрий Хачатуров возвратится по первому требованию следственного органа.

Как сообщало ИА REGNUM, генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову специальная следственная служба Армении предъявила обвинение по ч.1. ст 300.1 Уголовного кодекса Армении — «Узурпация государственной власти».

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