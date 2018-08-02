Ростов-на-Дону, 2 августа, 2018, 14:14 — ИА Регнум. Внутреннюю экспозицию народного музея «Самбекские высоты», строительство над которым ведётся на Миусской земле, сформируют по пяти темам: «Два мира, две войны», «Оккупация. Сопротивление», «Прорыв. Освобождение Ростовской области», «Подвиг тружеников тыла», «Река времени». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора.

Donland.ru Проект музея «Самбекские высоты»

Выставочные залы наполнят не только музейными предметами и документами, но и специальными интерактивными системами, проекторами и другими специальными комплексами, которые позволят посетителям погрузиться в события военных 1940-х.

В зале «Река времени» историю Великой Отечественной войны в Ростовской области отразят в виде виртуальной реки. Гости смогут воспользоваться системой, которая будет осуществлять поиск информации по территории, по событию, по персональным данным воина-освободителя. Авторы идеи считают, что это позволит сохранить память об участниках войны, о событиях в разных уголках области.

Известно, что рядом с музеем будет размещена военная техника, орудия военных лет, найденные в ходе полевых экспедиций поисковых организаций. На аллее Славы будет установлен бронзовый монумент в память о погибших на полях сражений красноармейцах. Неподалёку от здания построят фонтан, концертную площадку и памятную часовню.

Тем временем на стройплощадке музея завершается бетонирование фундамента. Работы над созданием народного музея начались сразу после того, как проект комплекса получил одобрение.

Напомним, в июле стало известно о том, что на территории музея «Самбекские высоты» появится парк Победы, в котором появится сад. Декоративные сорта яблони и вишни плодоносить не будут, но будут источать тонкий аромат. Озеленить территорию планируется в октябре.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительные работы музея на земле Миус-фронта должны завершиться в 2020 году — в год 75-летия Великой Победы.