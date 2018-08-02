Ереван, 2 августа, 2018, 13:57 — ИА Регнум. Не может быть и речи о политическом преследовании экс-президента Армении Роберта Кочаряна. Об этом сегодня, 2 августа, заявил глава Специальной следственной службы Армении Сасун Хачатрян.

factor.am Сасун Хачатрян

По его словам, решение об обвинении второго президента Роберта Кочаряна оправдано, участие армии во внутриполитических вопросах, если не объявлено военное положение, уголовно наказуемо, а военного положение в 2008 году не было.

Отвечая на критику со стороны адвокатов бывшего президента и других членов его команды, начальник Специальной следственной службы заявил: «Я не спускаюсь на их уровень и не хочу отвечать на их личные оскорбления. Решение об обвинении настолько точное и настолько оправданное, что для меня непонятны и смешны манипуляции стороны защиты».

По словам Хачатряна, арест Кочаряна необходим, чтобы исключить его возможное незаконное влияние на следствие.

Как отметил глава ССС, мера пресечения в отношении Роберта Кочаряна выбрана, исходя из необходимости обеспечения надлежащего поведения обвиняемого в ходе расследования. Он пояснил, что существует неверное истолкование того, что собой представляет «надлежащее поведение».

По словам Хачатряна, речь не только о пресечении возможности побега: «На мой взгляд, самый важный фактор заключается в том, что надлежащий компонент поведения должен исключать незаконное влияние подсудимого в ходе разбирательства».