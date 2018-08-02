Вашингтон, 2 августа, 2018, 13:50 — ИА Регнум. Первая леди США Меланья Трамп стала предметом насмешек в сети. Точнее повеселили пользователей социальных сетей фотографии супруги президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, сделанные в президентском парке вокруг Белого дома.

Клумбы у Белого дома

Читайте также: Соцсети: Меланья Трамп пришла в ужас после рукопожатия с Путиным

https://twitter.com/Ginger_Lyn 66 /status/1024429407040094208

На снимках Меланья Трамп предстаёт с секатором в руках между грядок. Однако пользователи усомнились в том, что первая леди действительно ухаживает за садом и вообще имеет какое-либо представление о садоводстве. Скорее, судя по комментариям, она работает на камеру и создаёт видимость труда. Об этом, по мнению пользователей, говорит как её неестественная для этой ситуации поза, так и дорогая брендовая одежда, в которую одета Меланья Трамп.

«Это фальшивая шарада», — отмечают интернет-пользователи.

https://twitter.com/politico/status/911283348244451328

Как сообщало ИА REGNUM, недавно социальные сети бурно обсуждали лицо супруги главы Белого дома после того, как она пожала руку президенту Российской Федерации Владимиру Путину во время встречи в Хельсинки в середине июля. Пользователи увидели в глазах первой леди США ужас.