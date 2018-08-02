Барнаул, 2 августа, 2018, 13:44 — ИА Регнум. К повышению пенсионного возраста в России отношение положительное. Люди предпенсионного возраста хотят работать и, выйдя на пенсию, продолжают с удовольствием трудится. Есть категория людей, которая не может доработать и до 50 лет, по болезни, с силу физического состояния или по другим причинам, для них надо сделать скидки, заявила корреспонденту ИА REGNUM председатель Алтайской краевой общественной организации «Алтайский краевой Союз детских и подростковых организаций» Татьяна Величко.

Старик за работой

По ее мнению, повышать пенсионый возраст нужно по нескольким причинам. Во-первых, люди, выходящие на пенсию в 55−50 лет, ещё полны сил и желания работать, но их негде не принимают, работодатели ссылаются на пенсионный возраст, а человек готов еще работать. Во-вторых, пенсионер не может прожить на ту пенсию, которая ему предлагается. В-третьих, работающий человек вращается в коллективе, дольше сохраняя себя в движении, в нужности обществе, меньше болеет.

«Кто-то против повышения пенсионного возраста, кто-то «за», но всё равно придется выходить на ту составляющую, что увеличивать нужно. Ценз жизнедеятельности и продолжительности жизни в России и дальше будет повышаться, соответственно надо повышать пенсионный возраст», — высказал свое мнение Величко.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»