Москва, 2 августа, 2018, 13:17 — ИА Регнум. Объем средств на счетах Фонда национального благосостояния России увеличился в июле 2018 года на 5 млрд рублей, достигнув 4,844 трлн рублей, сообщила 2 августа пресс-служба Минфина РФ.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Кругленькая сумма

«По состоянию на 1 августа 2018 г. объем ФНБ составил 4 844 377,8 млн рублей, что эквивалентно $77 163,7 млн», — говорится в сообщении.

Отмечается, что средства Фонда размещены на счетах в Банке России, Внешэкономбанке, а также в виде долговых обязательств и ценных бумагах. Отмечается также, что совокупный доход от хранения средств в разрешенных финансовых активах с начала 2018 года составил 31,5 млрд рублей.