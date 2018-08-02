Ростов-на-Дону, 2 августа, 2018, 13:19 — ИА Регнум. Ростовские власти готовятся к запуску пилотного проекта, который предполагает осуществление проезда в пассажирском транспорте льготными категориями граждан только по социальным картам, передаёт ИА REGNUM 2 августа.

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Действие ранее выданных бесплатных посадочных талонов для проезда в городском пассажирском транспорте прекратится. Пластиковые карточки заменят действующий талон, которым в настоящее время пользуются более 85 тыс. горожан для бесплатного проезда. Льгота предоставляется труженикам тыла, гражданам, пострадавшим от политических репрессий, ветеранам труда и ветеранам труда Ростовской области.

«Финансирование расходов за проезд по социальным проездным картам будет осуществляться городским департаментом социальной защиты населения ежемесячно по отчётам о количестве фактически совершенных поездок гражданами, исходя из установленных тарифов на регулярные перевозки пассажиров в общественном транспорте городского сообщения», — отметили в городской администрации.

Старт проекта намечен на 1 ноября 2018 года. По мнению властей, его реализация поможет внедрить электронную систему учёта проезда льготников для более эффективного управления пассажирскими перевозками.

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ИА REGNUM напоминает, что транспортная реформа в Ростове-на-Дону переносится на осень. После оптимизации транспортной сферы маршрутная сеть областного центра будет состоять из 103 маршрутов. Общее количество подвижного состава сократится до 1,3 тыс. единиц.

«Предельный максимальный срок для завершения оптимизации маршрутной сети — 1 ноября. Это предельная дата, до которой необходимо провести процедуры по изменению, отмене и установлению маршрутов», — заявлял ранее сити-менеджер города-миллионника Виталий Кушнарёв.