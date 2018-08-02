Москва, 2 августа, 2018, 13:56 — ИА Регнум. Если продавцы арбузов при продаже своей продукции отказываются предъявлять документы, подтверждающие качество их товара, потребитель имеет право пожаловаться на них в «Роспотребнадзор». Об этом 2 августа в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале заявил Сопредседатель союза потребителей России Антон Недзвецкий.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». реж В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. СССР Выбор арбуза

«Продавцы обязаны предъявлять документы, — заявил он. — Если отказываются, надо идти в «Роспотребнадзор» с жалобой. Их (продавцов — прим. ИА REGNUM ) ещё надо учить. У нас такие дикие продавцы попадаются, которые действительно обнаглели от безнадзорности».

С аналогичным призывом выступила и заместитель руководителя «Роскачество» Елена Саратцева.

«Прежде всего, чтобы выбрать хороший, качественный и спелый арбуз, надо проявить разумную осмотрительность, — заявила она. — А именно, в том месте, где вы покупаете арбуз, прежде всего спросите документы. Это обезопасит вас, и вы поймёте, откуда этот арбуз. Также вы узнаете, кто сказал, что этот арбуз безопасен. Кроме того, изучите арбуз со всех сторон. Чтобы на нём не было ни сколов, ни трещин, ни проколов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, пресс-служба Роспотребнадзора распространила советы по выбору бахчевых культур. В частности, потребителям рекомендовано покупать арбузы и дыни в санкционированных местах и обращать внимание на то, чтобы у продавца был пакет сопроводительных документов, включая медицинскую книжку и сертификаты качества.

«Вырезать кусочек на пробу или разрезать арбуз на части строго запрещено — в месте разреза очень быстро размножаются вредные микроорганизмы», — предупреждает Роспотребнадзор.