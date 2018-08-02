Париж, 2 августа, 2018, 13:02 — ИА Регнум. Этим летом благодаря программе «Париж под звездами» в столице Франции также можно наблюдать за звездами, сообщает Europe1.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». реж Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Астроном

Смотреть на звезды можно только за городом. Совсем нет, потому что, вопреки распространенному мнению, в больших городах также можно полюбоваться звездным небом. Во всяком случае эту цель преследует летняя программа «Париж под звездами».

Французская ассоциация астрономии приглашает жителей Парижа посмотреть на звездное небо. С 21:00 до 2:00 14, 15, 17, 18 августа и 1 сентября все желающие могут совершенно бесплатно присоединиться к программе «Париж под звездами», проходящей в различных парках города.