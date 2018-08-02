Вена, 2 августа, 2018, 12:55 — ИА Регнум. Маршрут газопровода «Северный поток — 2» в обход Дании, который не потребует увеличения вложений, разработал оператор проекта — компания Nord Stream — 2 AG. Об этом 2 августа на пресс-конференции сообщил исполнительный член совета директоров австрийской нефтегазовой компании OMV Манфред Ляйтнер.

Nord-stream2.com Трубы для «Северного потока — 2»

По его словам, для альтернативного маршрута газопровода не требуется дополнительных разрешений. Строительство, как и предполагалось ранее, обойдется в €9,5 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, датские власти могут принять закон, который способен заблокировать или отложить строительство газопровода «Северный поток — 2» на территории страны. Финансовый директор Nord Stream 2 AG Пол Коркоран ранее заявил, что прокладка маршрута в обход Дании особенно не отразится ни на сроках, ни на стоимости проекта.

Газопровод «Северный поток — 2» дополнит действующий магистральный газопровод «Северный поток», который проходит из России в Германию в обход Украины, Белоруссии, Польши и стран Прибалтики. Ввод трубопровода в строй ожидается в конце 2019 года.

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