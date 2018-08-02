Ростов-на-Дону, 2 августа, 2018, 12:55 — ИА Регнум. В Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП в Чертковском районе, которое граничит с территорией Донбасса. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МВД России, обстоятельства аварии выясняются в рамках расследования в рамках статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Олег Константинов ИА Красная Весна Следственный комитет России

Напомним, автокатастрофа с участием зерновоза КамАЗ и микроавтобуса Volkswagen Transporter произошла в ночь на 1 августа на трассе М-4 «Дон». В результате ДТП погибли шесть человек, ещё двое получили травмы.

«Водитель, управляя КамАЗом с прицепом, в связи с технической неисправностью остановился на обочине. В это время водитель микроавтобуса, двигаясь в попутном направлении, допустил столкновение с грузовым автомобилем», — отметили в полиции.

В пресс-службе МЧС Луганской Народной Республики проинформировали о том, что, по одной из версий, водитель Volkswagen Transporter уснул за рулём.

«В машине, которая двигалась по маршруту Харьков — Ровеньки, находилось восемь человек, включая водителя. Четверо мужчин погибли на месте ДТП, женщина скончалась в карете скорой помощи, ещё один мужчина — в реанимации. Два человека пострадали, они проходят лечение в центральной больнице Чертковского района. Погибшие и пострадавшие — жители Ровеньков», — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

По информации МЧС ЛНР, тела жертв аварии доставлены в морг Чертковского района и морг Богучарского района Воронежской области.

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